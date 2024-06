Uczniowie ze Złotorii mają nowe boisko, bieżnię i plac zabaw. Przy szkole powstał duży kompleks sportowy

Wielofunkcyjne boisko powstałe przy Szkole Podstawowej w Złotorii ma blisko 1000 m2. Można na nim rozgrywać mecze w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę ręczną. Otacza je czterotorowa bieżna (o powierzchni blisko 1800m2), zakończona skocznią do skoku w dal.

Wraz z kompleksem lekkoatletycznym, tuż obok siłowni pod chmurką zmodernizowany został też plac zabaw. Przy huśtawkach, karuzeli i bujaczkach, stanął kolorowy drewniany zamek z wieżą, urządzenie do wspinaczki oraz piramida linowa.

- „Zielone sportowe zaplecze” SP Złotoria to kolejna przestrzeń, której – dotąd niezagospodarowanej – została nadana nowa funkcja: sportowa i rekreacyjna – mówi burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. - Skupiliśmy się na lekkiej atletyce i stworzyliśmy wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. Jest też 4-torowa bieżnia oraz skocznia do skoku w dal. Teraz młodzież ze szkoły w Złotorii, a także mieszkańcy mają szansę na powietrzu grać w gry zespołowe, a także ćwiczyć szereg aktywności lekkoatletycznych.