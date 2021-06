Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 ekologii uczą się w praktyce (zdjęcia)

Śniadanie z własnoręcznie zrobionym chlebem i ubitym masłem jedzone wspólnie na rozłożonym na trawie kocyku. Tak w sielskiej atmosferze wtorek (8.06) rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku.

Tego dnia w placówce zwykłych lekcji nie było. Każda z klas otrzymała konkretne zadania do wykonania. Część uczniów wtorek spędziła poza szkołą. Były wycieczki m.in do nadleśnictwa Knyszyn, gdzie w szkółce leśnej dzieciaki cały dzień sadziły las, do stacji uzdatniania wody, Biebrzańskiego Parku Narodowego czy Białowieży. Inni mieli zapewnioną masę atrakcji na miejscu. A to wszystko odbyło się w ramach projektu "Eko SP9".

- Jego celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważna jest ochrona środowiska. By pamiętały o tym, że mamy tylko jedną planetę i nauczyły się, jak ją chronić - mówi Edyta Haraburda, dyrektor SP nr 9.