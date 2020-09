Uczniowie białostockich szkół na medal. Nagrodzono 83 najpilniejszych. Medale otrzymali też ich nauczyciele

Podkreślał też, że ten rok szkolny będzie wyjątkowy, bo wszyscy jesteśmy na wojnie z niewidzialnym wrogiem. - Jadąc do pracy widziałem jak mama prowadziła dziecko za rękę do szkoły. Dziecko w drugiej ręce trzymało maseczkę. To znak naszych czasów - stwierdził.

Radę dał sobie też Michał Szydło (w zeszłym roku szkolnym zakończył naukę w SP 20, a teraz rozpoczyna w I LO), który stwierdził wręcz, że pod pewnymi względami w domu pracowało mu się nawet lepiej niż w szkole. - Mogłem się bardziej skupić na przedmiotach, które mnie interesują. Oczywiście dużym minusem było to, że nie mogłem spotykać się z kolegami. Ale we wszystkim trzeba widzieć pozytywy - podkreślał.

We wszystkich białostockich szkołach naukę rozpoczęło w tym roku ponad 38,6 tys. uczniów, najwięcej w szkołach podstawowych – ponad 21,8 tys. W szkołach średnich uczy się teraz ponad 16,8 tys. uczniów, w tym ok. 8,9 tys. w liceach, ok. 6,7 tys. w technikach, ok. 1,2 tys. w branżowych szkołach I stopnia.

Wielu uczniów po wakacjach wróciło do wyremontowanych placówek. W tym roku Miasto zleciło remonty za ok. 3,2 mln zł w ponad 36 placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Wiele z nich odbyło się trakcie tegorocznych wakacji.