Uciekał przed policją. Były piłkarz Jagiellonii Białystok Kamil W. skazany przez sąd. Dostał grzywnę i roczny zakaz prowadzenia pojazdów

Niezatrzymanie się do policyjnej kontroli to przestępstwo, za które grozi nawet 5 lat więzienia. Oskarżony Kamil W. (nie zgadza się na publikacje nazwiska i wizerunku) początkowo nie przyznawał się do winy i zaprzeczał, że to on prowadził samochód.

Ostatecznie jednak potwierdził przebieg wydarzeń i chciał się dobrowolnie poddać karze. To spotkało się z aprobatą śledczych. Prócz aktu oskarżenia, na biurko sędziego dotarł też wniosek prokuratury o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. W poniedziałek 6 września sprawa trafiła na wokandę. Nie było niespodzianek. Sąd uwzględnił wniosek i tego samego dnia wydał wyrok: 3 tysiące złotych grzywny oraz roczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Od 5 miesięcy W. ma już zatrzymane prawo jazdy.

