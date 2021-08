Uchodźcy z Dalekiego Wschodu koczują w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Nie mogą ani wrócić na Białoruś, ani przejść do Polski

Od kilku dni są na pierwszym froncie walki o utrzymanie naszej granicy w ryzach. Wspólnie z wojskiem, które wspiera ich w uszczelnieniu odcinka polsko-białoruskiej granicy. Szturmują ją uchodźcy z Dalekiego Wschodu, głównie z Iraku i Afganistanu.

- Oni myślą, że są już pod granicą niemiecką albo francuską. Ci, którzy mówią po angielsku, pytają nas, czy to Germany. A gdy my mówimy „no, no, it’s Poland”, to oni z niedowierzaniem kręcą głowami. Wmówiono im, że są już na wymarzonym zachodzie, oszukano ich - relacjonują pogranicznicy.