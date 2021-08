"U Pana Boga w Królowym Moście". Na Podlasiu będą kręcić nową część kultowej komedii

Reżyser Jacek Bromski, po 12 latach postanowił wrócić do serii, którą pokochały miliony Polaków. Filmy "U Pana Boga za piecem" (1998), "U Pana Boga w ogródku" (2007) i "U Pana Boga za miedzą" (2009), pełne sielskości i ponadczasowego humoru, doczekają się swojej kontynuacji.

W produkcję o nazwie "U Pana Boga w Królowym Moście", ma być zaangażowanych około 150 aktorów. Podobnie jak w poprzednich trzech częściach, widzowie zobaczą tych, grających na co dzień w Białostockim Teatrze Lalek. W rolę księdza, jak przed laty, wcieli się Krzysztof Dzierma, a komendanta zagra Andrzej Beya Zaborski.

-Cieszę się z tego powrotu do roli. Jestem bardzo zżyty z tym filmem, z tymi wszystkimi ludźmi - mówi Andrzej Beya Zaborski. - Jesteśmy już po castingach i zdjęciach próbnych. Przygotowujemy się więc powoli do realizacji. Ciekawi mnie, jak to wszystko wyjdzie i jaki będzie odbiór widzów. Na pewno będzie bardzo wesoło i interesująco!