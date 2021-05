Tykocińska Akademia Kresów. Największe gwiazdy polskiego kina odwiedzą Podlaskie. Sprawdź, kto pojawi się w Tykocinie

Tykocińska Akademia Kresów to 9 dniowy festiwal filmowy z udziałem wybitnych aktorów, reżyserów, pisarzy i znawców tematu. Towarzyszą mu koncerty, spektakle, spotkania autorskie , prelekcje, dyskusje, wernisaże, spektakle i wspomnienia geniuszy polskiego kina.

Tykocińska Akademia Kresów

To wydarzenie powstałe sentymentów do polskich Kresów. Na jednej imprezie, w jednym miejscu, zaprezentowane będą literatura, malarstwo, film, teatr i piosenka, które powstały na Kresach (we Lwowie i jego okolicach), bądź stworzone zostały przez ludzi Kresów: Z. Herberta, M. Hemara, J. Majewskiego, W. Pszoniaka i innych.