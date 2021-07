Turośń Kościelna. Wypadek osobówki. Cztery osoby trafiły do szpitala (zdjęcia)

Do wypadku w Turośni Kościelnej doszło w czwartek, około godz. 20. Z informacji, jakie otrzymali podlascy strażacy, auto wjechało do przydrożnego rowu. do akcji wysłano dwa zastępy. Na miejscu strażacy zastali rozbitą osobówkę, którą podróżowało pięć osób. Wszystkie znajdowały się już poza pojazdem. Cztery z nich uskarżały się na lekkie obrażenia i po udzieleniu pierwszej pomocy przez strażaków trafiły do szpitala.

