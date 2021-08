Trzy wystawy plenerowe w Białymstoku. To pomysł Muzeum Wojska OPRAC.: Alicja Olchanowska

Do końca sierpnia w przestrzeni miejskiej Białegostoku można obejrzeć 3 wystawy plenerowe. Są to: "Bielecki. 1944", "Byłem oficerem 42. pułku piechoty" oraz „Białostocczyzna między sierpem a swastyką (1939-1941)”. Każda z nich nawiązuje do ważnej rocznicy czy wydarzenia z historii miasta.