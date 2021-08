Trwają zapisy na Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy. Uczniowie szkół podstawowych będą uczyć się o żywiołach Ziemi Alicja Olchanowska

Młodzieżowy Uniwersytet Medyczny to szereg nowoczesnych zajęć w laboratoriach i terenie. Aktualna edycja dotyczyć będzie 4 żywiołów Ziemi. Materiały prasowe

To już druga edycja inicjatywy organizowanej przez Uniwersytetu w Białymstoku. Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy to atrakcyjne zajęcia w nowoczesnych laboratoriach i terenie. Rekrutacja potrwa do 8 września.