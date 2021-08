Trwa konkurs "Rodzić po Ludzku - Anioły" 2021. Poszukiwane są położne godne polecenia z regionu i kraju

Nie mamy mocy sprawczych, by podnieść położnym wynagrodzenie do poziomu, który odzwierciedlałby faktyczne zaangażowanie i wagę ich pracy. Choć bardzo byśmy chciały, nie sprawimy, by pandemia znikła, ale możemy dodać im skrzydeł w tych trudnych i pełnych napięcia dniach - zachęcają do aktywności w konkursie działaczki Fundacji Rodzić po Ludzku.

Wyrozumiałe położne to skarb większości kobiet w ciąży. Trwa druga edycja ogólnopolskiego konkursu, w których matki mają szansę podziękować im za pracę i zaangażowanie. Celem plebiscytu jest znalezienie położnych, o których kobiety w swoich wspomnieniach mówią "anioły”. Położnych – bohaterek dnia codziennego, czyniących drogę do macierzyństwa niezwykłą. Takich, które mimo zmęczenia pandemią, wciąż z pasją i zaangażowaniem prowadzą do porodu.