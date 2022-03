Trener Jagiellonii Piotr Nowak: Pretensje mogę mieć tylko do siebie

Smutne jest także to, że Jagiellończycy przebiegli podczas spotkania z Wisłą prawie o pięć kilometrów mniej od rywali. Wprawdzie solą futbolu są gole, ale niemal każde zwycięstwo trzeba sobie wybiegać.

- Przy straconym golu praktycznie wszyscy zawodnicy byli spóźnieni, bo mogliśmy to przerwać - przyznaje trener Nowak. - Powinniśmy grać zdecydowanie szybciej. Wszyscy wyglądaliśmy nie tak, jakbym sobie tego życzył - dodaje.

Z przodu było niewiele lepiej, bo ataki Żółto-Czerwonych przypominały bicie głową w mur. Gospodarze nie stworzyli sobie żadnej stuprocentowej sytuacji do wyrównania, grali wolno i schematycznie, przegrywali pojedynki.

- Mogę mieć pretensje tylko do siebie jeśli chodzi o skład wyjściowy i ustawienie - przekonuje opiekun białostockiej ekipy.

Piłkarze też zdają sobie sprawę z tego, że ich gra była daleka od ideału.

- Dochodziliśmy do sytuacji, ale zabrakło ostatniego podania. Kiedy brakuje kluczowego podania, nadziewamy się na kontrataki, z których później Wisła miała swoje sytuacje - zaznacza w rozmowie z klubowymi mediami obrońca Paweł Olszewski. - Były fajne akcje, w których dobrze nam szło do 20. metra, ale później brakowało odpowiedniej decyzji, podjęcia ryzyka. To jest coś, nad czym musimy popracować - dorzuca.

Rzeczywiście, Żółto-Czerwoni muszą solidnie popracować i wyciągnąć wnioski. Jeśli bowiem zagrają w sobotę w Poznaniu tak, jak z Nafciarzami, to mecz z Lechem może się skończyć ich pogromem.