Trasy rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 23 - 24 marca? Zobacz podpowiedzi wypraw

Rozglądasz się za pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto wybrać w weekend.

Rowerem w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. 🚲 Trasa rowerowa: Odcinek 6 cz. 2/2 Suwałki-Wigry Rajd Mazury-Podlasie Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,26 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 581 m

Suma zjazdów: 628 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kanczi_waw Druga część naszej dzisiejszej podróży. Wyjazd z Suwałk wcale nie jest taki łatwy, za peronem PKP kierowaliśmy się niebieskim szlakiem pieszym, dzięki czemu udało nam się wyskoczyć na główną wylotówkę (trasa 653). Później mieliśmy jechać niebieskim szlakiem przez Małą Hutę do Leszczewa, ale most na Jeziorze Krzywym był w remoncie, więc co nieco musieliśmy zmienić nasze plany. Za miejscowością Krzywe skręciliśmy z powrotem w las na czerwony szlak rowerowy (PSB), którym już dojechaliśmy do samych Wigier.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy wypad w okolice NPN Początek trasy: Mońki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,84 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 319 m

Suma zjazdów: 1 320 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Ciekawa traska przez okolice NPN. Start w Knyszynie, zahaczyłem o Tykocin - bardzo ciekawe miasteczko, potem na południe przez Pajewo do Waniewa, na kładkę przez Narew do Śliwna i już stamtąd do domu. Trasa nie jest lekka, bo częściowo wiedzie przez piaszczysty szutr, ale można zawsze odbić na asfalt. Bardzo fajnie się robi, kolorowo, dużo zwierząt.

🚲 Trasa rowerowa: wzdłuż ósemki Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,8 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 620 m

Suma zjazdów: 627 m R_krzysztof poleca tę trasę

Od czasu gdy połączono obwodnicę Zambrowa z S8, a właściwie dawną E8 przemianowano na drogę serwisową wzdłuż nowej ósemki, to można sobie śmigać bez ryzyka, że tir nas rozjedzie. Nawierzchnia niestety nie jest najwyższej jakości, nawet rzekłbym, że trzeba uważać na dziury. Może po zimie drogowcy połatają i będzie naprawdę fajna traska. Niestety od kilku dni wiał porywisty wiatr, porywisty i zimny. Więc jazda pod wiatr chwilami była naprawdę mało komfortowa.

🚲 Trasa rowerowa: Zielone Świątki na Zielonych Kurpiach Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 206,13 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 371 m

Suma zjazdów: 1 388 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Jeśli mógłbym dać podtytuł trasy, to brzmiałby: kolarze i rowerzyści wspierajcie się w potrzebie. Ale do tego dojdę w dalszej relacji z podróży na Kurpie. Podróż, do której zbierałem się od jakiegoś czasu, musiałem odbyć sam. Towarzystwo rozpierzchło mi się po świecie i nie miałem z kim jechać. Więc udałem się przez Łomżę w kierunku Nowogrodu, który sam w sobie stanowi fajny punkt docelowy na wycieczki. Można zajrzeć do skansenu, odwiedzić fortyfikacje na Narwią. Ale moim punktem docelowym był Myszyniec a Nowogród już kilka razy odwiedziłem. Myszyniec, jak wiele małych miasteczek, skupiony jest wokół okazałego kościoła. Niestety droga krajowa biegnąca do Olsztyna jest dość ruchliwa i lepiej szukać alternatywnych dróg, żeby dojechać rowerem do Myszyńca. Z Myszyńca przez Wykrot udałem się do kolejnego ładnego kościoła w Kadzidle a następnie przez Lejsę do Ostrołęki. Cała trasa przebiegała lokalnymi drogami o bardzo znikomym ruchu samochodowym. Dodam, że bardzo długie odcinki przez lasy :). Pięknie się prezentowała trasa. Ostrołęka to nadal dla mnie nieodkryte miasto. Co rusz znajduję tu ładne miejsce - tym razem pomnik gen. Józefa Bema. Po wyjeździe z Ostrołęki zauważyłem, że mam tzw. kapcia w tylnym kole. Na szczęście miałem zapasową gumę i po chwili mogłem jechać. Po przejechaniu kilku kilometrów znowu guma!! A zapasu już nie miałem :((. I wtedy pojawił się anioł. Jak większość z nas, widząc idącego rowerzystę, spytał się, czy wszystko ok... zapytałem o zapas i.... najpierw telefon do przyjaciół, a później przywiózł mi samochodem swoją starą dętkę wraz z duża pompką. Dzięki niemu mogłem odwołać alarm w domu i dojechać rowerem te 60-70 km. Dziękuję ...dziękuję...dziękuję. Zaciągnąłem duży dług wdzięczności, który mam nadzieję kiedyś na trasie spłacić jakiemuś pechowemu rowerzyście :).

🚲 Trasa rowerowa: 19.06. do Kruszewa Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,85 km

Czas trwania wyprawy: 389772 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 340 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom

Dzisiejsza traska to 57 km, czas netto 4h 30 min, brutto 5h 40 min. Można spokojnie zrobić tę traskę jako całodniowy wypad, można odbić w Śliwnie na Waniewo i przejść sobie przez kładkę przez Narew. Niedaleko jest wieś Kruszewo z pozostałością młyna i urwanego mostu, z którym wiąże się ciekawa historia: "Na przełomie XIX i XX wieku przez narwiańskie bagna prowadziła carska droga strategiczna. W 1903 roku Rosjanie wybudowali tu drewniany most łączący Kruszewo z Kurowem. Miał on długość 365 metrów. Podczas I wojny światowej budowla uległ zniszczeniu. Most odbudowano w 1928 roku i ponownie zniszczono w 1939. Obecnie pozostały po nim groble, kikuty pali powbijanych w dno rzeki i betonowe przyczółki. Pozostałości po moście są atrakcją Narwiańskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam doskonałe miejsca widokowe."

Jest też legenda związana z tym mostem. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Goniądz jesienią Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 174,72 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 758 m

Suma zjazdów: 757 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Ostatni dłuższy wyjazd w tym sezonie (zapewne). Najpierw wysokie temperatury stanęły na przeszkodzie wyjazdu, teraz znowu zbyt niskie :). Droga wiodła Carskim Traktem wśród morza trzcin i lasów. Niestety nie udało mi się spotkać króla traktu... czyli ŁOSIA. Za to widziałem kunę, sójki i wiele innych kolorowych ptaszków, które nie odleciały na zimę do ciepłych krajów. Sam Goniądz to małe miasteczko z bogatą historią. Polecam miłośnikom włóczęgi po szlakach z lornetką lub z aparatem...:). W ogóle warto mieć włączony non stop aparat, bo co rusz wyskakują zza drzew jakieś zwierzaki... Ja tylko żałuję tych łosi, ale jak to mowią, co się odwlecze, to nie uciecze.

Z praktycznych rad: Droga od Mężenina do Strękowej Góry (nie mylić z Górą Strękowa) jest na na 3 w 6 pkt skali. Od Strękowej już można powiedzieć, że na 5.

Na całym Carskim Trakcie jest mało wiejskich sklepików, żeby coś kupić do jedzenia czy picia. Najlepiej więc zajechać do spożywczego w Starych Chlebiotkach. Szczególnie w upalne dni. Jesienią już może niekoniecznie, ale batona czy kilka cukierków zawsze warto ze sobą mieć. Jeśli chcecie zwiedzić Osowską Twierdzę, to warto umówić się z przewodnikiem, bo za bramę jednostki nikt was nie wpuści. Weźcie ze sobą lornetkę. Łosie, orły i inne atrakcje są gwarantowane.

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Las Cieliczański Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,15 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 770 m

Suma zjazdów: 767 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę

Dzisiejsza wycieczka do rezerwatu Las Cieliczański (N: 53°10'46.92” E: 23°21'39.6”). Choć gdzieniegdzie pokropił deszczyk i było dość zimno, była to fajna traska jak na koniec listopada - około 55 km. widoki w tym rezerwacie przednie, bardzo duża aktywność bobrów, widać mają tam idealne warunki. Można też dojechać samochodem do Cieliczanki i stamtąd już parę kilometrów do rezerwatu.Obowiązkowo wpisuję ten rezerwat do odwiedzenia wiosną. Zdecydowanie polecam. Powierzchnia tego rezerwatu to ponad 370 hektarów!! Nie sposób tego pokazać na zdjęciach, filmach i innych nośnikach. Warto jednak poświecić jeden dzień, by tu przyjechać i poobserwować w ciszy "świat obok nas na wyciągnięcie ręki", a wrażenia pozostaną na długo.:)

🚲 Trasa rowerowa: Po obrzeżach Narwi Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,2 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 725 m

Suma zjazdów: 723 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu Dzisiejsza traska: 86 km, dużo słońca, ale i dużo bardzo wody - i tej wypitej, i tej do kąpieli. Można kąpać się praktycznie wszędzie, a nawet można przekroczyć Narew wpław ze względu na niski stan wody, rower na ramię i przekraczamy rzekę w dowolnym miejscu, woda daje fajną ochłodę.

Traska dość atrakcyjna widokowo i godna polecenia. Niestety temperatura dawała się mocno we znaki podczas jazdy. Pociąg 08.13 ze stacji Białystok (15,50 pln w tym 7 pln za rower), ja wysiadłem w Rajsku. Po drodze jest wiele miejsc, gdzie można biwakować, i kwater agroturystycznych.

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Kulikówka Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,76 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 498 m

Suma zjazdów: 471 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom

N: 53°15′38.88″ E: 22°57′56.88″ Dla mnie osobiście wspaniałe miejsce (szkoda, że tak późno odkryłem): czysta woda, słychać "tętno" Puszczy Knyszyńskiej. Koniecznie odwiedzę te miejsce wiosną i skupię się na rzeczce, bo naprawdę jest przeurocza.

Polecam: trasa około 40 km. Start w Borusówce, gdzie dotarłem PKP - koszt biletu 13,50 pln w tym 7 pln za rower.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 2 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,11 km

Czas trwania wyprawy: 20 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 969 m

Suma zjazdów: 963 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę rowerzystom Przebieg trasy drugiego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Drugi dzień rajdu to głównie miejsca widokowe i zapierające dech panoramy na suwalskie pagóry. Kilka ciekawostek na trasie jak np. tradycyjna zabudowa wsi staroobrzędowców w Wodziłkach, głazowisko w Bachanowie oraz rozległe panoramy z miejsc i punktów widokowych m.in. Góra Zamkowa, okolice wzgórz pod Łopuchowem, Smolniki gdzie kręcone były kadry do filmu "Pan Tadeusz". Niewątpliwą atrakcją jest również wizyta na tzw. Trójstyku Granic Polska-Litwa-Rosja.

Nawierzchnie dróg dość urozmaicone i zmienne, ale na niemalże całej długość dobre i łatwo przejezdne nawet dla rowerów turystycznych.

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.