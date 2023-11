Trasy rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 2 - 3 grudnia? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Zastanawiasz się nad pomysłem na wyprawę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 grudnia w woj. podlaskim ma być od -5°C do -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 13% do 28%. W niedzielę 03 grudnia w woj. podlaskim ma być od -4°C do -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 22% do 40%. 🚲 Trasa rowerowa: Posejnele - Suwałki Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,53 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 637 m

Suma zjazdów: 619 m Deri poleca tę trasę rowerzystom

Trasa asfaltem, miejscami ścieżka rowerowa.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: do Wąsosza. Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 166,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 1 110 m

Suma zjazdów: 1 126 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof Nareszcie ciepło. Ciepło i słonecznie. Niestety nie wziąłem pod uwagę, że to pierwsza tak słoneczna wyprawa w tym roku o czym skóra przypomniała mi wieczorem. Podróż rozpocząłem z Adamem, lecz był on ograniczony czasowo i wspólnie dojechaliśmy do Wizny. Tu nasze drogi się rozeszły. On pojechał przez Łomżę do domu a ja pojechałem do Radziłowa i dalej do Wąsosza. Ogólnie punktem B na mojej trasie była mała wioska Kramarzewo ze starym, drewnianym kościółkiem z pierwszej połowy XVIII wieku. Pierwotnie stał on w Radziłowie a na początku lat 80 XX wieku został przeniesiony do Kramarzewa. Konstrucyjnie, wiekowo i "podrózniczo" podobny do kościoła z Cibor - Kołaczek, który odwiedziłem chyba dwa tygodnie temu. Niestety ta perełka architektury sakralnej nie jest w żaden sposób oznakowana i można ominąć. Mnie to się akurat udało, dopiero po zasięgnięciu języka udało mi się tam dojechać. Niestety kościółek był zakluczony i nie dało się wejść do wnętrza. Następnie pomknąłem do Wąsosza. To większa wieś znana min z literackiej postaci Rzędziana, który był tu starostą. Mniej chwalebną kartą historii Wąsosza jest pogrom ludności żydowskiej dokonany w czerwcu 1940r. Mogiła znajduje się poza wsią i też trzeba trochę się natrudzić, żeby tam trafić. Poza tym w okolicach Wąsosza znajduje się zgrupowanie umocnień fortyfikacyjnych z tzw Lini Mołotowa.

Powrót do domu zaplanowałem przez Jedwabne a później albo przez Łomżę, lub Wiznę. Wybrałem przez Łomżę, ze względu na czekający obiad )na który i tak się spóźniłem). Nie zajeżdżałem w Jedwabnym na miejsce pogromu żydowskiej ludności, który odbył się praktycznie w tym samym czasie co ten w Wąsoszu. Przed Jedwabnym we wsi Doliwy stoi wiatrak, chyba holenderski typ. Po sesji fotograficznej zorientowałem się, że licznik rowerowy coś wariuje a komórka jest na wyczerpaniu. Tak więc skończyło się robienie zdjęć a odczytywanie kilometrów jedynie z drogowych słupków. Prędkość nie była mi aż ważna ale i tą mi zmierzono :). W okolicach wsi Podgórze patrol policji "ustrzelił" mnie i poinformował z uśmiechem, że 28km/h miałem :). Nawierzchnia ogólnie bardzo dobra. Może odcinek między Wąsoszem a Przytułami jest trochę "chropowaty" ale naprawdę da się pomykać. Niestety, dziury są wszędzie i na te trzeba uważać. Ale suma sumarum daję 4,5/6 :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Przez puszczę Knyszyńską Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,18 km

Czas trwania wyprawy: 380532 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 750 m

Suma zjazdów: 768 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu

Dzisiejsza trasa liczyła 42 km. Start w Czarnej Białostockiej (pociąg do Czarnej Białostockiej, wyjazd o 11.15, koszt biletu z rowerem 11 pln na miejscu o 11.45). Trasa w 75% wiedzie przez Puszczę Knyszyńską. Cisza i spokój, bardzo mało samochodów, liczne rezerwaty przyrody, między innymi Budzisk z bagnami i bobrami. Po drodze jest też miasteczko Supraśl i kilka gajówek.

W sumie wbrew prognozom pogoda wymarzona na rower. W pociągu spotkaliśmy dwóch rowerzystów co jechali na Białoruś by odbyć wycieczkę Grodno-Mińsk, mam nadzieję że im się uda:).

Polecam jak ktoś lubi spokój kontakt z przyrodą:)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 19.06. do Kruszewa Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,85 km

Czas trwania wyprawy: 389772 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 340 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu

Dzisiejsza traska to 57 km, czas netto 4h 30 min, brutto 5h 40 min. Można spokojnie zrobić tę traskę jako całodniowy wypad, można odbić w Śliwnie na Waniewo i przejść sobie przez kładkę przez Narew. Niedaleko jest wieś Kruszewo z pozostałością młyna i urwanego mostu, z którym wiąże się ciekawa historia: "Na przełomie XIX i XX wieku przez narwiańskie bagna prowadziła carska droga strategiczna. W 1903 roku Rosjanie wybudowali tu drewniany most łączący Kruszewo z Kurowem. Miał on długość 365 metrów. Podczas I wojny światowej budowla uległ zniszczeniu. Most odbudowano w 1928 roku i ponownie zniszczono w 1939. Obecnie pozostały po nim groble, kikuty pali powbijanych w dno rzeki i betonowe przyczółki. Pozostałości po moście są atrakcją Narwiańskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam doskonałe miejsca widokowe."

Jest też legenda związana z tym mostem. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Do majątku Lewickie Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,52 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 238 m

Suma zjazdów: 266 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu Krótka trasa - 22 km. Trochę, można powiedzieć, powrót do przeszłości. Znalazłem na necie takie oto informacje o tym majątku: "Dwór była własnością rodu Nowickich, właścicieli okolicznych dóbr. Już w 1540 r. Maciej Lewicki, późniejszy podsędek i sędzia ziemski bielski, tytułował się dziedzicem na Niewodnicy. Nazwisko rodowe Macieja na trwałe złączyło się z tą miejscowością. O karierze Macieja Lewickiego zadecydował w dużym stopniu ożenek z księżniczką Anną Porycką ze Zbaraża. Ta niezwykle energiczna kobieta po owdowieniu przez pół stulecia, aż do końca XVI wieku, zarządzała podlaską schedą Lewickich. W 80. latach XVII w. Niewodnica Lewickich jako posag przeszła w ręce Gąsowskich, a sto lat później w ręce Orssettich. Dwór był świadkiem tragedii, jaka rozegrała się w 1812 r., gdy uciekający przed wojskami napoleońskimi Rosjanie wywieźli do Rosji marszałka szlacheckiego obwodu białostockiego Wiktora Grądzkiego, ówczesnego właściciela Niewodnicy Lewickich. Jego to córka, urodzona w 1813 r., wniosła w posagu dobra Tadeuszowi Nowickiemu. Nowiccy w 2. połowie XIX w. zbudowali pałac, którego ruiny dziś bieleją wśród fragmentów zieleni dawnego parku."

Historia tego dworu pokazuje, że to, co człowiek zbudował, być może w pocie czoła, i tak obróci się w ruinę. Lepiej podziwiać dzieła stwórcze - są nieprzemijające.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Na Podlasiu 1 Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 173 m

Suma zjazdów: 149 m Fotoimpresje poleca tę trasę Trasa łatwa drogi asfaltowe ale z małym ruchem samochodów.

Wyjechaliśmy z naszej kwatery w Suszczym Borku przez Bernacki Most i Tarnopol do Siemianówki. Tam odpoczęliśmy trochę na wieży widokowej i pojechaliśmy w kierunku Narewki, w Narewce zjedliśmy obiad i wróciliśmy na naszą kwaterę.

Pogoda dopisała co widać na zdjęciach...

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Hajnówki

🚲 Trasa rowerowa: Nieznane Prostki Początek trasy: Grajewo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,26 km

Czas trwania wyprawy: 27 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podjazdów: 12 m

Suma zjazdów: 12 m Rowerzystom trasę poleca AlinaD Trasa pokazująca atrakcje i historię Prostek. Doskonała zarówno dla wycieczki rowerowej jak i pieszej. Ładne widoki, bogata historia, dobry dojazd. Jeżeli też się ma więcej czasu, można rozszerzyć wyprawę o zabytkowy kościół w Ostrykole (3 km dalej) lub spróbować sił na profesjonalnie wykonanej trasie rowerowej MTB w okolicznych lasach (24 km).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Grajewie

🚲 Trasa rowerowa: Po obrzeżach Narwi Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,2 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 725 m

Suma zjazdów: 723 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Dzisiejsza traska: 86 km, dużo słońca, ale i dużo bardzo wody - i tej wypitej, i tej do kąpieli. Można kąpać się praktycznie wszędzie, a nawet można przekroczyć Narew wpław ze względu na niski stan wody, rower na ramię i przekraczamy rzekę w dowolnym miejscu, woda daje fajną ochłodę.

Traska dość atrakcyjna widokowo i godna polecenia. Niestety temperatura dawała się mocno we znaki podczas jazdy. Pociąg 08.13 ze stacji Białystok (15,50 pln w tym 7 pln za rower), ja wysiadłem w Rajsku. Po drodze jest wiele miejsc, gdzie można biwakować, i kwater agroturystycznych.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Bielska Podlaskiego

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 7 cz. 2/2. Giby-Mikaszówka Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 022 m

Suma zjazdów: 1 041 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kanczi_waw

Druga część naszego 7. odcinka trasy. Po spożyciu wszelkich posiłków w Gibach ruszyliśmy dalej na zachód w celu dotarcia jak najbliżej granicy. Trasa to początkowo asfalt, a później cały czas drogi leśne, dosyć łatwa, ale często nużąca przez długie odcinki prostej drogi bez żadnych górek ani zakrętów. Podsumowując jednak ten dzień podróży, można stwierdzić, że jak ktoś ma zamiar poruszać się przez tą puszczę poza szlakami, niech bez dobrej mapy się nie rusza. Najlepiej takiej z oznaczonymi kwadratami lasu przez leśników. Na szczęście tutaj dosyć łatwo na co drugim skrzyżowaniu zlokalizować te słupki, jednak mało kto o nie dba i niestety powoli niszczeją. Na ten obszar polecam mapę: "Suwalszczyzna" wyd. ExpressMap.

Więcej przydatnych informacji znajdziecie w waypointach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 9. Sztabin-Goniądz Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,19 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 796 m

Suma zjazdów: 708 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kanczi_waw Tego dnia dojechaliśmy do Goniądza, niestety z powodu nadchodzącej burzy pogasiliśmy dla bezpieczeństwa telefony (fragment trasy został dorysowany). W sumie zrobiliśmy około 45 km. Trasa przyjemna, przez spory odcinek drogi jedzie się bezpośrednio przy rzece. Trasa tego dnia była tak jak co dzień: około 70% asfalt i 30% drogi utwardzone. Cały dzień poruszaliśmy się PSB (Podlaskim szlakiem Bocianim - kolor czerwony).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Augustowa

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.

