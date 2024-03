Trasy rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 16 - 17 marca? Pomysły na jednodniowy wypad

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 23 marca w woj. podlaskim ma być od 7°C do 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 23% do 45%. 🚲 Trasa rowerowa: Rajsk-Suraż-Białystok Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,54 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 1 245 m

Suma zjazdów: 1 254 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu Przyjemna traska. można poznać trochę innej kultury, piękna młoda zieleń. 53 km

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Bielska Podlaskiego

🚲 Trasa rowerowa: Bo gdy listopad się kończy... Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 052 m

Suma zjazdów: 1 027 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Bo gdy kończy się listopad, trzeba być przygotowanym na wszystko. Nie dość, że wiatr, niska temperatura, to jeszcze deszcz i deszcz ze śniegiem. Tym razem za półmetek obraliśmy sobie Nur, w którym dawno już nie byliśmy. To tam mieści się bardzo klimatyczny lokal u Pana Wacka. Lubimy tam odpocząć, poczuć klimat lat 70., bo chyba w tamtych latach przeżywał swoje prosperity. Posiedzieć z tamtejszymi mieszkańcami, a czasem i jakiś "folklor" się trafi. :) Jest możliwość posłuchania opowieści "z mchu i paproci" :).

Po drodze zajechaliśmy do Zuzeli. To mała wieś na pograniczu Mazowieckiego i Podlaskiego, w której urodził się kardynał Stefan Wyszyński. W starej szkole mieści się małe muzeum, które można odwiedzić. Nur. Chciałoby sie powiedzieć, ze miasteczko ale właściwie to wieś, ktora kiedyś posiadała prawa miejskie a teraz bez przemysłu, turystyki jakoś sobie żyje. Dzieki wójtowi i jeszcze kilku osobom odmalowano stare drewniane domki.

Ciechanowiec. Tyle razy juz przeze mnie opisywane, ze pomine tym razem. Poza skansenem, warto odwiedzic ryneczek, cerkiew oraz stara synagoge. Kuczyn i Klukowo obie wsie kościelne związane z rodem Kuczyńskich. Rosochate kolejna kościelna wieś ze starym kościołem..kiedyś bede musiał wejść do środka...może jak bedzie cieplej :D Za Kuczynem zaczął nas moczyć deszczyk a za Klukowem dopadł nas śnieg z deszczem. Cala trasa asfaltowa. Oceniam nawierzchnie na 5 w 6pkt skali.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Szlak pieszo-rowerowy dookoła Jeziora Wigry Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 489 m

Suma zjazdów: 489 m Trasę dla rowerzystów poleca GR3miasto

Oznakowany kolorem zielonym, pieszo-rowerowy szlak wokół Jeziora Wigry nie tylko opasa największy podlaski akwen. To świetnie zaplanowana i wytyczona, krajoznawcza trasa umożliwiająca zagłębienie się w najpiękniejszych zakątkach Wigierskiego Parku Narodowego. Chcąc pokonać ją pieszo, najlepiej rozłożyć marszrutę na kilka dni. Znacznie sprawniej szlak pokonamy jednak na rowerze. W jeden dzień spokojnie można objechać jezioro robiąc liczne przerwy, to na wypoczynek na łonie natury, to na zwiedzanie. Na naszej trasie zobaczyliśmy: liczne wystawy dziedzictwa kulturowego w tym: Muzeum Wigier w Starym Folwarku, wystawę rybołówstwa w Czerwonym Folwarku oraz Pokameduński Zespół Klasztorny w Wigrach. Przemierzając południowy brzeg jeziora natknęliśmy się także na Wigierską Kolej Wąskotorową, której trasa zbliżona była do naszej.

Pętla umożliwia rozpoczęcie i zakończenie wycieczki w każdym miejscu na jej obwodzie, jednak faktyczny początek zlokalizowany jest w miejscowości Stary Folwark. Znajduje się tu także Muzeum Wigier oraz centrum informacji turystycznej, w której dowiedzieć się można o wszelkich atrakcjach na trasie i okolicach. Na miejscu otrzymaliśmy także mapę z przebiegiem szlaku oraz miejscami godnymi uwagi.

Opis szlaku i jego infrastruktury: Szlak przebiega przez malownicze tereny leśne i rolnicze pokazując perłę suwalskich jezior z różnych perspektyw. Trzymając się zielonych oznakowań, jedziemy zarówno przy samym jego brzegu, jak i nieco dalej, podziwiając akwen z licznych wzgórz oraz platform widokowych. Jezioro Wigry oglądamy także ze specjalnych drewnianych kładek, które ułatwiają przedostanie się przez bagienne rejony Wigierskiego Parku Narodowego. Trasa jest bardzo urozmaicona, przecina bajkową dolinę Czarnej Hańczy oraz ukazuje inne jeziora wigierskie: Leszczewek, Muliczne, Okrągłe i Mulaczysko. Przemierzanie szlaku pozwala obcować z fascynującą przyrodą: ukwieconymi łąkami, mrocznymi borami świerkowymi oraz podmokłymi torfowiskami. Wycieczkę szlakiem warto wzbogacić o znajdujące się w pobliżu ścieżki edukacyjne, a przy tak słonecznym dniu jak nasz, skorzystać z okolicznych kąpielisk i zanurzyć się w czystych wodach Wigier. Trasa, którą pokonaliśmy jest bardzo dobrym przykładem wzorcowo przygotowanego regionu pod kątem turystyki rowerowej. Na przebiegu szlaku napotkamy na zadaszone wiaty, bądź ławki, które zachęcają do odpoczynku. W trzech miejscach rozmieszczone zostały także samoobsługowe stacje napraw rowerów; pierwsza - zaraz na samym początku szlaku przy Muzeum Wigier, druga przy Leśniczówce Bryzgiel, oraz trzecia - przy wystawie rybołówstwa w Czerwonym Folwarku. Ponadto w niemalże każdej miejscowości, przez którą wiedzie trasa, funkcjonują sklepy oraz punkty gastronomiczne, w tym także restauracje z kuchnią regionalną, a że nie samym rowerem człowiek żyje, na koniec naszej wycieczki, tradycyjnie zasiadamy do stołu by spróbować lokalnych specjałów. Polecamy kartacze oraz babkę ziemniaczaną, a na deser przepyszny sękacz i maślankę wigierską do popicia. Trudność szlaku: Przejazd szlakiem dedykowany jest głównie dla użytkowników rowerów górskich. Na trasie oprócz odcinków asfaltowych i utwardzonych dróg gruntowych występują odcinki z trudno przejezdnymi leśnymi duktami. Ich podłoże wysłane jest wystającymi korzeniami drzew bądź kamieniami. Miejscami występuje także grząski piach, a to z pewnością znacznie utrudnia w jeździe rowerem turystycznym, nie mówiąc już o wyprawie z sakwami

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Goniądz jesienią Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 174,72 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 758 m

Suma zjazdów: 757 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof Ostatni dłuższy wyjazd w tym sezonie (zapewne). Najpierw wysokie temperatury stanęły na przeszkodzie wyjazdu, teraz znowu zbyt niskie :). Droga wiodła Carskim Traktem wśród morza trzcin i lasów. Niestety nie udało mi się spotkać króla traktu... czyli ŁOSIA. Za to widziałem kunę, sójki i wiele innych kolorowych ptaszków, które nie odleciały na zimę do ciepłych krajów. Sam Goniądz to małe miasteczko z bogatą historią. Polecam miłośnikom włóczęgi po szlakach z lornetką lub z aparatem...:). W ogóle warto mieć włączony non stop aparat, bo co rusz wyskakują zza drzew jakieś zwierzaki... Ja tylko żałuję tych łosi, ale jak to mowią, co się odwlecze, to nie uciecze.

Z praktycznych rad: Droga od Mężenina do Strękowej Góry (nie mylić z Górą Strękowa) jest na na 3 w 6 pkt skali. Od Strękowej już można powiedzieć, że na 5. Na całym Carskim Trakcie jest mało wiejskich sklepików, żeby coś kupić do jedzenia czy picia. Najlepiej więc zajechać do spożywczego w Starych Chlebiotkach. Szczególnie w upalne dni. Jesienią już może niekoniecznie, ale batona czy kilka cukierków zawsze warto ze sobą mieć. Jeśli chcecie zwiedzić Osowską Twierdzę, to warto umówić się z przewodnikiem, bo za bramę jednostki nikt was nie wpuści. Weźcie ze sobą lornetkę. Łosie, orły i inne atrakcje są gwarantowane.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Uroczysko nad Rospudą Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 357 m

Suma zjazdów: 355 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tabrzo Po zmianie roweru cel został osiągnięty. Święte Miejsce nad Rospudą, z którym związana jest historia dębowego krzyża postawionego tam przez Jadźwingów w 1283 roku.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Augustowa

🚲 Trasa rowerowa: Ełk - promenada Początek trasy: Grajewo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 544 m Rowerzystom trasę poleca Anna.adamczak Trasa pokonująca w całości ełcką promenadę, łatwa i przyjemna, ze wspaniałymi widokami na jezioro, przejazdami przez mostki na rzece Ełk, no i oczywiście postojem w jednej z nadjeziornych kawiarni na zastrzyk energii :-)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Grajewie

🚲 Trasa rowerowa: Odcinek 6 cz. 2/2 Suwałki-Wigry Rajd Mazury-Podlasie Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,26 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 581 m

Suma zjazdów: 628 m Rowerzystom trasę poleca Kanczi_waw Druga część naszej dzisiejszej podróży. Wyjazd z Suwałk wcale nie jest taki łatwy, za peronem PKP kierowaliśmy się niebieskim szlakiem pieszym, dzięki czemu udało nam się wyskoczyć na główną wylotówkę (trasa 653). Później mieliśmy jechać niebieskim szlakiem przez Małą Hutę do Leszczewa, ale most na Jeziorze Krzywym był w remoncie, więc co nieco musieliśmy zmienić nasze plany. Za miejscowością Krzywe skręciliśmy z powrotem w las na czerwony szlak rowerowy (PSB), którym już dojechaliśmy do samych Wigier.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Suwałk

🚲 Trasa rowerowa: Do majątku Lewickie Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,52 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 238 m

Suma zjazdów: 266 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Krótka trasa - 22 km. Trochę, można powiedzieć, powrót do przeszłości. Znalazłem na necie takie oto informacje o tym majątku: "Dwór była własnością rodu Nowickich, właścicieli okolicznych dóbr. Już w 1540 r. Maciej Lewicki, późniejszy podsędek i sędzia ziemski bielski, tytułował się dziedzicem na Niewodnicy. Nazwisko rodowe Macieja na trwałe złączyło się z tą miejscowością. O karierze Macieja Lewickiego zadecydował w dużym stopniu ożenek z księżniczką Anną Porycką ze Zbaraża. Ta niezwykle energiczna kobieta po owdowieniu przez pół stulecia, aż do końca XVI wieku, zarządzała podlaską schedą Lewickich. W 80. latach XVII w. Niewodnica Lewickich jako posag przeszła w ręce Gąsowskich, a sto lat później w ręce Orssettich. Dwór był świadkiem tragedii, jaka rozegrała się w 1812 r., gdy uciekający przed wojskami napoleońskimi Rosjanie wywieźli do Rosji marszałka szlacheckiego obwodu białostockiego Wiktora Grądzkiego, ówczesnego właściciela Niewodnicy Lewickich. Jego to córka, urodzona w 1813 r., wniosła w posagu dobra Tadeuszowi Nowickiemu. Nowiccy w 2. połowie XIX w. zbudowali pałac, którego ruiny dziś bieleją wśród fragmentów zieleni dawnego parku."

Historia tego dworu pokazuje, że to, co człowiek zbudował, być może w pocie czoła, i tak obróci się w ruinę. Lepiej podziwiać dzieła stwórcze - są nieprzemijające.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Zambrow - Pisz - Szczuczyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 226,06 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 264 m

Suma zjazdów: 1 284 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Podobno najlepiej smakują piosenki i filmy, które już znamy lub oglądaliśmy... a może inaczej to leciało???? :). W każdym razie planując niedzielną trasę na punkt odpoczynku i obiadu wybraliśmy Zajazd Wiejski parę (ok 10km) za Piszem tylko dlatego, że już tam kiedyś jedliśmy. Ale może po kolei... Prognozy zapowiadały opady deszczu z burzami. Każdy zaopatrzył się w kurtki p/deszcz. a tu miłe zaskoczenie. Z każdą godziną temp rosła, ale niestety silny wiatr przez cały dzień utrzymywał się.

Trasa wiodła przez Łomżę, Kolno do Piszu. W tym ostatnim, krótko pokręciliśmy się po rynku. Fotkę z Kamienna Babą zrobiliśmy sobie na pamiątkę i ruszyliśmy dalej w kierunku Białej Piskiej i Szczuczyna. Ogólnie była to pierwsza podróż tą trasą, bo nawet samochodem nigdy tą drogą nie jechałem. Teren urozmaicony, trochę pofałdowany więc wymagał chwilami stawania na pedałach. Ale na szczęście po "setce" mieliśmy wiatr w plecy i można było swobodnie kręcić przed siebie. Nawierzchnia na całej trasie naprawdę bardzo dobra. 5/6.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Wczasy Rowerowe: Trasa I. Do Sanktuarium w Studzienicznej Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 173 m

Suma zjazdów: 174 m Trasę dla rowerzystów poleca Damjen78 Najpierw jedziemy długą, pieszo-rowerową promenadą wzdłuż jeziora Necko. Potem niestety czeka nas uciążliwy odcinek piaszczystej tarki od strony północnego brzegu jeziora Białego. Tłucze na niej niemiłosiernie, wszystko zdaje się drgać dookoła, tak jakby po nawierzchni drogi przejechał ciężki spych i zostawił odbite ślady gąsienic. Taka sama trasa wiedzie niestety od Studzienicznej do rezerwatu Stara Ruda i z powrotem (trafiliśmy tam omyłkowo zamiast jechać na południe w kierunku jeziora Sajno). Samo Sanktuarium urokliwie usytuowane pośród wój Jeziora Studzienicznego, oblegane przez turystów, wywiera za to kojące wrażenie na obolałe członki, jak również dostarcza bogatych doznań estetycznych. Można tam dotrzeć też wycieczkowym stateczkiem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Augustowa

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.