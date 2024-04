Trasy rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 13 - 14 kwietnia? Sprawdź proponowane szlaki

Szukasz inspiracji na trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 kwietnia w woj. podlaskim ma być od 11°C do 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 5% do 47%. W niedzielę 14 kwietnia w woj. podlaskim ma być od 11°C do 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 8% do 63%. 🚲 Trasa rowerowa: Ełk - promenada Początek trasy: Grajewo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 544 m Anna.adamczak poleca tę trasę rowerzystom Trasa pokonująca w całości ełcką promenadę, łatwa i przyjemna, ze wspaniałymi widokami na jezioro, przejazdami przez mostki na rzece Ełk, no i oczywiście postojem w jednej z nadjeziornych kawiarni na zastrzyk energii :-)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 1 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,65 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 871 m

Suma zjazdów: 853 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę Przebieg trasy pierwszego dnia Rajdu Rowerowego "Piękna Suwalszczyzna i jej smaki" organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Ruszamy o poranku z miejscowości Kazimierówka koło Jeleniewa. Pierwszy etap naszej trasy to przejazd szlakiem Greenvelo. Drogi jakie przeważają na tym odcinku to asfaltowe odcinki dróg rowerowych oraz lokalne drogi o niskim natężeniu ruchu. W okolicach Dębowa nawierzchnia ulega zmianie na gruntową naprzemiennie z szutrową. W sąsiedztwie Jeziora Czarnego wjeżdżamy w sąsiedztwo Wigierskiego Parku Narodowego. W miejscowości Krzywe zlokalizowano bardzo atrakcyjny skansen z prezentacją sprzętów i maszyn Podlasia. Kolejny etap to rowerowa wędrówka dookoła Jeziora Wigry. Wspaniały i malowniczy region obfitujący w bardzo atrakcyjne panoramy i krajobrazy sąsiadujących z jeziorem obszarów. Drogi przeważające na tym odcinku to głównie wolne od ruchu samochodów drogi gruntowe. Na krótkich odcinkach zielony szlak rowerowy wiedzie nas drewnianymi kładkami poprowadzonymi przez atrakcyjne przybrzeżne rejony WPK. Na całym przebiegu wielokrotnie można natknąć się na kąpieliska. Droga powrotna do Kazimierówki to głównie rowerowa droga asfaltowa lub z kostki betonowej. Wieczorna wizyta w Suwałkach i dojazd do agroturystyki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na Podlasiu 1 Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 173 m

Suma zjazdów: 149 m Fotoimpresje poleca tę trasę Trasa łatwa drogi asfaltowe ale z małym ruchem samochodów.

Wyjechaliśmy z naszej kwatery w Suszczym Borku przez Bernacki Most i Tarnopol do Siemianówki. Tam odpoczęliśmy trochę na wieży widokowej i pojechaliśmy w kierunku Narewki, w Narewce zjedliśmy obiad i wróciliśmy na naszą kwaterę.

Pogoda dopisała co widać na zdjęciach...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na kraniec Podlasia Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 315,1 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 1 500 m

Suma zjazdów: 1 564 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Podróż na krańce Podlasia. Długa to trasa i z tego względu zakwalifikowałem ją jako trudną. My zrobiliśmy ją w jeden dzień, ale polecam podzielić ją na kilka etapów bo jest co zwiedzać i co oglądać. Zacznę od tego, ze jest to przedłużenie tras do Siemiatycz, przez Czyżew i Ciechanowiec, które to można wyszukać we wcześniejszych wyprawach. Poza tym już kiedyś byliśmy w tamtych stronach, ale niestety nie mogliśmy zwiedzać. Zacznę od Sarnaków, gdzie niestety mieliśmy nieprzyjemna scysję z najaranym karkiem, któremu nie podobało się, że robimy zdjęcia i chciał na zabrać komórkę. Poza tym na co warto zwrócić uwagę? Makieta rakiety V2, którą oddział AK przechwycił w okolicznych lasach i przekazał do Londynu. Poza tym ładny XIXwieczny kościółek. Przed Białą Podlaską znajduje się Roskosz z zespołem pałacowo - parkowym, w którym obecnie znajduje się ośrodek szkoleniowy OHP.

Celem naszej wycieczki był Pałac Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, który naprawdę wart jest trudu pedałowania. Po posiłku w restauracji hotelu Harmonia, gdzie z przyjemnością trzeba dodać, że pani na godzinę przed otwarciem baru podała nam ciepły rosół i schaboszczaki ruszyliśmy do Pratulina. Po drodze wypatrzyliśmy piękny kościółek w Rokitnie. Jego kształt wskazuje na dawną cerkiew unicka. Później dowiedziałem się, że pochodzi z połowy XIXw. Następnie udaliśmy się do Pratulina. Do Sanktuarium Podlaskich Męczenników.

Podczas Akcja przymusowego przyłączenia unitów do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 26 stycznia 1874 r., trzynastu unitów z Pratulina zostało zastrzelonych przez wojsko rosyjskie, gdy nie chcieli dopuścić nowego kapłana do parafialnej cerkwi. Znajduje się tam piękny kościółek oraz kaplica. Powrotna droga wiodła przez Janów Podlaski, Stadninę Konia Arabskiego oraz Konstatntynów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Biebrzańskiego Parku Narodowego Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 618 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę

Fajna trasa, widokowo-edukacyjna. Masa zwierząt, dużo rozjechanych i żywych zaskrońców. Bardzo polecam tę trasę, choć w lasach piaszczysto i trzeba w wielu miejscach prowadzić rower.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Serpelice-Mielnik z obu stron Bugu Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,59 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 63 m

Suma zjazdów: 63 m Adi1210 poleca tę trasę Bardzo malownicza i urozmaicona trasa. Przeprawa promem do Mielnika. W drodze powrotnej pokonujemy most kolejowy. Ruch na nim znikomy, także bezpiecznie. Polecam.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Treblinka Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 122,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 796 m

Suma zjazdów: 775 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Czasem wstyd się przyznać, że mieszkam tak niedaleko, a nigdy nie byłem w Treblince. Wrażenia??? Hmmmm, nie pojedziesz, nie zobaczysz... Nie usłyszysz tej ciszy i nie ściśnie Cie serce widok tych kamieni... Mną w każdym razie wstrząsnęło. Sama trasa biegnie przez podlaskie i mazowieckie wsie nad rzeczkami i całkiem dużą rzeką, jaką jest Bug. Z Małkini do Treblinki biegnie piękna ścieżka rowerowa, ale od Treblinki do Obozu Zagłady Treblinka to szkoda słów."Góral" się kłania, bo szosówka wymięka.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kresy cz. 1. Początek trasy: Michałowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,69 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 271 m

Suma zjazdów: 270 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Trasa Kresowa cz.1, bardzo malownicza, zadziwił nas (pozytywnie) praktycznie bardzo mały ruch samochodów, generalnie wzdłuż granicy z Białorusią, masa fajnych miejsc i widoków, trasa lekka (5 godzin).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Nieznane Prostki Początek trasy: Grajewo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,26 km

Czas trwania wyprawy: 27 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podjazdów: 12 m

Suma zjazdów: 12 m Trasę dla rowerzystów poleca AlinaD Trasa pokazująca atrakcje i historię Prostek. Doskonała zarówno dla wycieczki rowerowej jak i pieszej. Ładne widoki, bogata historia, dobry dojazd. Jeżeli też się ma więcej czasu, można rozszerzyć wyprawę o zabytkowy kościół w Ostrykole (3 km dalej) lub spróbować sił na profesjonalnie wykonanej trasie rowerowej MTB w okolicznych lasach (24 km).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czarna Białostocka - Białystok Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 335 m

Suma zjazdów: 352 m Ulixes poleca tę trasę rowerzystom

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.