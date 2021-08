Trasy rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie na weekend 28 - 29 sierpnia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozważasz wycieczkę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 28 - 29 sierpnia przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto wybrać w weekend 28 - 29 sierpnia.

Stopień trudności: 1

Dystans: 215,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 346 m

Suma zjazdów: 337 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Fajna wyprawa do Świętej Wody i Supraśla. Najpierw do Czyżewa na pociąg. PKP dostarczyło nas do Białegostoku, a później już na kolach.

Najpierw odwiedziliśmy Świętą Wodę i Wzgórze Krzyży, a następnie udaliśmy się do Supraśla, gdzie widzieliśmy monastyr oraz cerkiew pw. św. Jana Teologa.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem nad Narew Początek trasy: Zabłudów

Stopień trudności: 1

Dystans: 26,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 128 m

Suma zjazdów: 169 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Guber Trasę rowerową dookoła gminy Juchnowiec Kościelny rozpoczynamy w miejscowości Lewickie. Tam jedziemy przez wieś asfaltową drogą, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i dalej prosto docieramy do skrzyżowania. Po prawej mamy wieś Brończany, my skręcamy w lewo. Jedziemy pod górkę, przez las, mijamy po lewej stronie stadninę koni i wjeżdżamy do miejscowości Stacja Lewickie. Przejeżdżamy przez wieś cały czas prosto i dojeżdżamy asfaltową drogą do Juchnowca Kościelnego. Na skrzyżowaniu przy zabytkowym kościele skręcamy w prawo, a następnie po zjechaniu z górki skręcamy w lewo. Kierujemy się cały czas prosto, po około dwóch kilometrach dojeżdżamy do miejscowości Wólka. Tam również jedziemy prosto, dojeżdżając do Biel. Po drodze możemy podziwiać piękne widoki na pola uprawiane przez tutejszych ludzi. W Bielach kierujemy się cały czas prosto. Mijamy miejscowość Złotniki i po niespełna dwóch kilometrach dojeżdżamy do Tryczówki. Tam skręcamy w prawo, kierując się do Doktorc. Drogą jest piękny tunel z drzew, przez który mamy przyjemność przejeżdżać. Dojeżdżamy do Bogdanek, gdzie na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Jedziemy cały czas asfaltową drogą, mijamy Dorożki i po około 3 kilometrach dojeżdżamy do miejscowości Czerewki. Tam skręcamy w prawo i dalej asfaltową drogą kierujemy się w stronę miejscowości Lesznia. Po drodze przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. W Leszni skręcamy w prawo do Doktorc, gdzie niespełna po 500metrach możemy podziwiać piękne rozlewiska rzeki Narwi. Znajduje się tam również kąpielisko i niewielka plaża nad rzeką. Przejeżdżając przez most w Doktorcach dojeżdżamy do Strabli. Po lewej stronie mijamy kościółek i jedziemy prosto w stronę stacji PKP. Tam nasza wycieczka dobiega końca.

Ze Strabli można wrócić do Białegostoku Autobusem Szynowym.

🚲 Trasa rowerowa: Do granicy w Jałówce Początek trasy: Zabłudów

Stopień trudności: 1

Dystans: 68,06 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 256 m

Suma zjazdów: 261 m Fotoimpresje poleca tę trasę Tradycyjnie z Suszczego Borka przez Podlewkowie pojechaliśmy w kierunku Zalewu Siemianowskiego.

Trasa cały czas lokalnymi drogami asfaltowymi ale ruch samochodów niewielki. Czasem zdarzały się tiry.

W Jałówce widzieliśmy jedną z ładniejszych na naszych szlakach cerkiew, podjechaliśmy też do granicy. Tuż przed granicą jest stary cmentarz z grobem znanej z powieści E. Orzeszkowej Nad Niemnem Rodziny Bohatyrewiczów, oraz ruiny kościoła zniszczonego w czasie wojny. Samego grobu nie obszukaliśmy Powrót tą samą trasą trochę tylko modyfikowaną w miarę możliwości wyboru drogi.

🚲 Trasa rowerowa: Zambrow-Klukowo Początek trasy: Łomża

Stopień trudności: 1

Dystans: 84,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 476 m

Suma zjazdów: 469 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Fajna trasa. Pomykamy w kierunku Rosochate Kościelne i dalej do Czyżewa. Następnie przy dworcu kolejowym, który od jakiegoś czasu pełni również rolę Muzeum Ziemi Czyżewskiej, w kierunku Klukowa. Klukowo - warto zobaczyć mały kościółek ufundowany przez rodzinę Starzyńskich. Następnie w kierunku Wysokiego Mazowieckiego i Plewek. A później tradycyjnie do Jabłonki Kościelnej :)

🚲 Trasa rowerowa: Goniądz jesienią Początek trasy: Kolno

Stopień trudności: 2

Dystans: 174,72 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 758 m

Suma zjazdów: 757 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom Ostatni dłuższy wyjazd w tym sezonie (zapewne). Najpierw wysokie temperatury stanęły na przeszkodzie wyjazdu, teraz znowu zbyt niskie :). Droga wiodła Carskim Traktem wśród morza trzcin i lasów. Niestety nie udało mi się spotkać króla traktu... czyli ŁOSIA. Za to widziałem kunę, sójki i wiele innych kolorowych ptaszków, które nie odleciały na zimę do ciepłych krajów. Sam Goniądz to małe miasteczko z bogatą historią. Polecam miłośnikom włóczęgi po szlakach z lornetką lub z aparatem...:). W ogóle warto mieć włączony non stop aparat, bo co rusz wyskakują zza drzew jakieś zwierzaki... Ja tylko żałuję tych łosi, ale jak to mowią, co się odwlecze, to nie uciecze. Z praktycznych rad: Droga od Mężenina do Strękowej Góry (nie mylić z Górą Strękowa) jest na na 3 w 6 pkt skali. Od Strękowej już można powiedzieć, że na 5. Na całym Carskim Trakcie jest mało wiejskich sklepików, żeby coś kupić do jedzenia czy picia. Najlepiej więc zajechać do spożywczego w Starych Chlebiotkach. Szczególnie w upalne dni. Jesienią już może niekoniecznie, ale batona czy kilka cukierków zawsze warto ze sobą mieć. Jeśli chcecie zwiedzić Osowską Twierdzę, to warto umówić się z przewodnikiem, bo za bramę jednostki nikt was nie wpuści. Weźcie ze sobą lornetkę. Łosie, orły i inne atrakcje są gwarantowane.

🚲 Trasa rowerowa: Murale z Wizny Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2

Dystans: 78,67 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 931 m

Suma zjazdów: 1 029 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Doszły mnie słuchy, że w Wiźnie pojawiły się nowe murale. Coż robić...trzeba jechać. Tak jak wcześniejsze trasy tak i dzisiejsza wiodła wzdłuż S8. Naprawde teraz można sobie spokojnie pomykać do Rutek czy do Mężenina bez strachu w oczach, że zostanie się rozjechanym przez TIRa. Pogoda nie była zbyt sprzyjająca, chłodno i dość wietrznie. Szczególnie odcinek od Rutek Kossak przez Grądy Woniecko do samej Wizny. Wiało dość mocno. Klucze dzikich gęsi przelatywały co chwila, kilka łabędzi majestatycznie żeglujących po rozlewiskach oraż kaczek krzyżówek....bocianów ni widu ni słychu. Gniazda wzdłuż trasy nadal puste. Poszukiwanie nowych murali tylko połowicznie udało się. Jeden znalazłem ale na drugi nie mogłem natrafić. Co gorsza, kogokolwiek spytałem to nie umiał mi pomóc. Dziwne bo Wizna jest naprawdę dość mała. Z drugiej strony będzie po co wracać :) Żurawie. Według różnych , że mural inspirowany jest twórczością Józefa Chełmońskiego. Min obrazem "Krzyż w zadymce" oraz "Zurawiami". Jesli wjeżdża się do Wizny od strony kościoła to pierwszy mural jest na wprost. Fakt pod górke ale widać :) Twarze spod Monte Cassino. Mural powstał jako trzeci w kolejności i przedstawia mieszkańców Wizny, którzy walczyli pod Monte Cassino. 30 wiźniaków zdobywało wzgórze, dwóch zostało tam na zawsze i to w hołdzie tym mieszkańcom powstał ten mural. Trochę pstry, ale ma swój urok i przesłanie Polskie Temopile - chyba najsłynniejszy mural z Wizny. Pierwszy jaki wogole powstal i jest powiększeniem malej fotografi z 1939r, na której są polscy jeńcy. Malowidło powstało dokładnie w miejscu, w którym zostało zrobione zdjęcie. Kapitan (pośmiertnie awansowany na majora) Władysław Raginis. Dowódca SGO Narew, którego symboliczny grób jest kilka kilometrów od Wizny w Górze Strękowej. jedno z ostatnio namalowanych murali upamietniających Żołnierzy AK Placówki Wizna. Malowidło znajduje się na ścianie dawnej siedziby żandarmerii, która w czasie wojny kilka razy była atakowana, przez "akowców" Droga do raju....mural upamiętniający wywózki mieszkańców Wizny na wschód, na stepy Kazachstanu i na SYberie w okresie II Wojny Światowej Droga powrotna tą samą trasą tyle, że z wiatrem przez dużą część :).

🚲 Trasa rowerowa: Goniądz - Twierdza Osowiec-Goniądz Początek trasy: Rajgród

Stopień trudności: 2

Dystans: 22,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 28 m

Suma zjazdów: 38 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Turystyka