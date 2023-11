Trasy nordic walking w woj. podlaskim. Gdzie wybrać się w weekend 2 - 3 grudnia. 3 najciekawsze trasy

Trasy nordic walking w woj. podlaskim

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 grudnia w woj. podlaskim ma być od -5°C do -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 13% do 28%. W niedzielę 03 grudnia w woj. podlaskim ma być od -4°C do -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 22% do 40%.

Jakie trasy nordic walking w woj. podlaskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy.

Szlak Powstań Narodowych - generalnie nawet jego opiekun PTTK Siedlce specjalnie nie wie jak on faktycznie przebiega i potwierdzają jego przejście w 2019 po śladzie z aplikacji choć szlak w kilku miejscach ma zupełnie inny przebieg (nieświadomie mylą innych). Aplikacja szlakowa Mazowsze tez czasami przekłamuje przebieg. Jest zasada, że jak nie ma znaków przez 500 metrów to nie idzie się szlakiem. Szlak dosyć długi jednak dość prosty technicznie - po drodze jedna przeprawa brodem przez rzeczkę (brak mostka). Nawiguj

Co daje nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: