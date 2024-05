Trasy nordic walking w woj. podlaskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 maja. 3 najciekawsze trasy

Trasy nordic walking w woj. podlaskim

Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. podlaskim ma być od 7°C do 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 maja w woj. podlaskim ma być od 11°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 23%.

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 ciekawe ścieżki nordic walking w woj. podlaskim. Znajdź najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Które szlaki nordic walking w woj. podlaskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy.

Suwalski Gigant (Jastrzębna - Gołdap) - Pieszy Czerwony ver. 2021. Szlak w województwie podlaskim już w dosyć opłakanym stanie (zdecydowanie potrzeba renowacja) jednak o ile idzie się dobrze to znaki są. Mało jest miejsc bez oznakowania ewentualnie z usuniętym oznakowaniem. Miejsca trudniejsze techniczne oraz przeszkody zaznaczyłem wykrzyknikami. W województwie warmińsko mazurskim szlak w dosyć dobrym stanie (najprawdopodobniej niedawno go odmalowano). Szlak dosyć ciekawy, długi po drodze napotkamy sporo lokalnych atrakcji:) Ogólnie polecam. Poprowadziłem szlak wg znalezionego oznakowania (szukałem szlaku) a nie wg. papierowej mapy (suwalszczyzna 2019) stąd różnice w jego przebiegu w kilku miejscach. Nawiguj

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: