Trasy nordic walking w woj. podlaskim. Gdzie iść w weekend 30 - 31 marca. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. podlaskim warto trenować niemal wszędzie. Ale zachęcamy do wybrania ścieżek sprawdzonych przez innych mieszkańców. We współpracy z Traseo przedstawiamy Wam 3 popularne szlaki nordic walking w woj. podlaskim. Zawsze na weekend przedstawiamy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Sprawdź, jakie ścieżki przygotowaliśmy na weekend.

Szlaki nordic walking w woj. podlaskim

Które szlaki nordic walking w woj. podlaskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo proponujemy Wam 3 ciekawe trasy nordic walking w woj. podlaskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w woj. podlaskim ma być od 8°C do 20°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Białowieski Park Narodowy - Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,69 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 106 m

Suma zejść: 137 m Amatorom nordic walking trasę poleca Pawemark

Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży jest wyjątkowym miejscem, ponieważ z jednej strony jest to najstarsze muzeum w województwie podlaskim, a zarazem odznacza je bardzo nowoczesny sposób prezentacji wystaw. W zbiorach muzeum prezentowane są rzadkie okazy i cenne kolekcje naukowe.

Atutem Muzeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży jest sposób prezentacji zbiorów. Opiera się on na nowoczesnych technologiach i w niczym nie przypomina kojarzącego się ze słowem muzeum zwiedzania wystaw w gablotach za szkłem. Muzeum Przyrodnicze w Białowieży prezentuje ekspozycje kulturowe, botaniczne i zoologiczne. Na wystawach podziwiać można fragmenty ekosystemu Puszczy Białowieskiej, czyli na przykład lisa lub łosia w naturalnym dla niego środowisku oraz pełne sceny z życia zwierząt, np. żery wilków. W muzeum zobaczyć można również fazy rozkładu drewna i inne procesy ekologiczne. Twórcy wystaw zadbali o pełną oprawę dźwiękową i świetlną ekspozycji, dlatego zwiedzając poszczególne wystawy towarzyszą nam odgłosy zwierząt, śpiewy ptaków i inne dźwięki puszczy. Ponadto, przygotowane makiety są otoczone wielkoformatowymi fotografiami. Wszystko to sprawia, że zwiedzający muzeum mogą poczuć się jak w puszczy. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Hajnówce

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Siedlce Początek trasy: Drohiczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,35 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podejść: 1 009 m

Suma zejść: 992 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Wielogorski

Spacer poprzez najatrakcyjniejsze miejsca w Siedlcach.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Imprezy w Białymstoku Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,18 km

Czas trwania marszu: 48 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 115 m

Suma zejść: 119 m Meg poleca tę trasę Jak przystało na "Polską stolicę tańca" w Białymstoku znajdziemy wiele miejsc w których możemy spróbować naszych sił na parkiecie. Trasa obejmuje najbardziej popularne miejsca, w których potańczymy i pobawimy się, a przy odrobinie szczęścia spotkamy uczestników programu "You can dance", którzy skutecznie rozsławili taneczną stronę miasta.

Trasa prowadzi po najpopularniejszych klubach a kończy się na Rynku Kościuszki, który w okresie letnim pełen jest ogródków.

Zaczynamy ulicą Lipową - pierwszy punkt to numer 19: Klub/Restauracja Prognozy. Następnie kierujemy się ku ulicy Malmeda, zagłębia klubowego. Odwiedzamy kolejno Jungle, VIP, M7, Metro i Loft. Następnie kierujemy się ku Rynkowi Kościuszki, pełnemu kawiarni, restauracji i pubów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wasilkowa

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Poznaj tajemnice podlaskiej natury

Polska „kraina tajemnic”, czyli woj. podlaskie – jakże nie zakochać się w tym regionie? Gęste lasy, rzeki wijące się niczym wstążki, torfowiska i kładki prowadzące przez ich zakamarki to tylko kilka powodów, dla których woj. podlaskie od lat uwielbiane jest przez turystów. Skarby słynnej Puszczy Białowieskiej, połączone z resztą terenów dzięki powstałym tam szlakom turystycznym, oczarują was od pierwszego wejrzenia. Za cel waszej wędrówki z kijkami możecie również obrać oszałamiające ścieżki Puszczy Knyszyńskiej (m.in. rezerwat Krzemianka, zalew Wyżary) lub urokliwe uliczki Białegostoku, Tykocina lub Supraśla. Sprawdź najciekawsze atrakcje.