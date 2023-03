Transport używanych aut na Litwę zatrzymany. Podlascy inspektorzy stwierdzili szereg nieprawidłowości i zatrzymali ciężarówkę w Suchowoli

We wtrorek 28 lutego 2023 r na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego sprawdzili zespół pojazdów należący do litewskiego przewoźnika. Samochodem przewożone były używane auta na trasie z Wielkiej Brytanii na Litwę.

Podczas kontroli inspektorzy stwierdzili, że dane w okazanych przez kierowcę dokumentach przewozowych nie zgadzają się ze stanem faktycznym. Przewożone auta figurowały w dokumentach jako karoserie, silniki i części. Przy udziale funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policji kontrolujący potwierdzili legalność przewożonego ładunku.

Dodatkowo okazało się, że kierujący dwa razy skrócił wymagany odpoczynek dzienny – o 1 godzinę i 30 minut oraz 5 godzin i 52 minuty. Ponadto kierowca źle zabezpieczył transportowane samochody. Dwa auta ustawiono na stojakach, które nie były przymocowane do podłogi, a pasy mocujące były poluzowane i uszkodzone. Nie mogły być one używane do zabezpieczenia ładunku.