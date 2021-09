Transfery. Ognjen Mudrinski przechodzi z Jagiellonii do słoweńskiego Mariboru

29-letni napastnik trafił do stolicy Podlasia jesienią 2019 roku, ale w żółto-czerwonych barwach rozegrał tylko 12 spotkań, strzelając jednego gola. Potem popularny "Ogień" był przez półtora roku wypożyczony do chorwackiego klubu HNK Gorica, gdzie zaliczył w tym czasie 39 występów, zdobywając 13 bramek.

Latem Serb wrócił do Białegostoku, ale nie zdołał przebić się do kadry pierwszego zespołu trenera Ireneusza Mamrota. Grał za to w trzecioligowych rezerwach i strzelił nawet gola w wygranym 3:0 meczu z derbowym z Wissą Szczuczyn. Teraz przenosi się do czołowego klubu słoweńskiego z Mariboru, gdzie jego kolegą będzie eksjagiellończyk - Chorwat Nemanja Mitrović.

