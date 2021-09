Transfery. Michał Nalepa będzie trenował z Jagiellonią

Nalepa jest wychowankiem Jedynki Reda, z której trafił do Arki Gdynia. Właśnie w żółto-niebieskich barwach wypłynął na szerokie wody, zdobywając z Arką Puchar i dwukrotnie Superpuchar Polski. Kilka dni temu rozwiązał kontrakt w Turcji, gdzie grał przez rok, a od pewnego czasu media kojarzyły go z Jagiellonią. Trener białostockiej ekipy Ireneusz Mamrot nie ukrywał, że poszukuje kogoś do środka pomocy, a właśnie na tej pozycji gra Nalepa.

Jednocześnie Jagiellonia poinformowała, że z przyczyn formalnych piłkarz nie może podpisać umowy z podlaskim klubem.