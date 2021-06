Transfery. Jagiellonia w ofensywie. Z Odry Opole przychodzi Michał Surzyn

Młody zawodnik jest ofensywnym pomocnikiem, który w minionym sezonie I ligi wystąpił w dziesięciu spotkaniach Odry. Do Jagi przychodzi wraz z kolegą klubowym z Opola - Kacprem Tobisiem, który także podpisał w Białymstoku kontrakt.

– Przeprowadzka na drugi koniec Polski do takiego klubu to dla mnie wyzwanie, a zarazem duża szansa na zaprezentowanie się na najwyższym pułapie w Polsce. Fakt, iż tego samego dnia przyjechałem do Białegostoku z Kacprem Tabisiem sprawi, że aklimatyzacja w szatni będzie przebiegać znacznie szybciej. Nie narzucam na siebie niepotrzebnej presji, ale mam swoje cele. Chciałbym możliwie jak najszybciej przebić się do wyjściowej jedenastki. Zdaję sobie sprawę z tego, że będzie trudno, ale muszę ciężko pracować – mówi cytowany przez klubowe media Surzyn.