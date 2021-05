Transfery. Do Jagiellonii wraca Dawid Szymonowicz. Na celowniku Portugalczyk Tomas Podstawski

Mający polski rodowód Podstawski to środkowy pomocnik, który przez ostatnie trzy lata grał w Pogoni Szczecin. W barwach Portowców rozegrał w tym czasie 76 spotkań ekstraklasowych, w których strzelił trzy gole i miał dwie asysty. Kontrakt 26-letniego piłkarza kończy się i będzie on do wzięcia za darmo.

W Cracovii zakończyło się wypożyczenie z Jagi Szymonowicza, ale nie jest pewne, czy 26-letni defensor znajdzie się w kadrze Żółto-Czerwonych, z którymi wiąże go umowa do 30 czerwca 2022 roku, gdyż z reguły trafia on do innych klubów. Przed występami w barwach Pasów, stoper był na wypożyczeniu w Bruk-Becie Termalice Nieciecza i Rakowie Częstochowa.

W ekipie spod Jasnej Góry na wypożyczeniu z Jagi przebywał Zoran Arsenić. Jak donosi portal sport..pl działacze wicemistrza kraju i zdobywcy Pucharu Polski są tak zadowoleni z chorwackiego obrońcy, że zamierzają go wykupić.