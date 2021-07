Torfowy Dr Tusz Białystok w finale pucharu przegrali dopiero w karnych. Już niedługo zagrają w rozgrywkach w Korycinie

Torfowy Dr Tusz Białystok wystąpił w składzie:

Tomasz Wawiernia,

Rafał Rant,

Marek Jodkowski,

Marcin Janczewski,

Bogdan Mantur,

Filip Kucharczyk,

Krzysztof Bułach,

Kamil Banicki,

Maciej Rant

Torfowy Dr Tusz Białystok to najbardziej utytułowana polska drużyna piłki błotnej. To zdobywcy m. in.: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski.