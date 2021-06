TOP 20 najlepszych i jednocześnie najtańszych restauracji w Białymstoku według Trip Advisor [3.06.2020]

W Białymstoku jest mnóstwo lokali, w których można zjeść dobrze, jednak czasami trzeba za to sporo zapłacić. Portal Trip Advisor przygotował ranking restauracji w naszym mieście, oparty na recenzjach konsumentów, w których można zjeść najlepiej, nie płacąc za to zbyt drogo. Zobaczcie Top 20 restauracji pod względem dobrego stosunku ceny do jakości. Aby zobaczyć zestawienie, przejdź do następnego slajdu.

pixabay