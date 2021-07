TOP 10 ciekawostek o pszczołach. Tańczą, liczą i rabują

Ośmiornice są inteligentne, słonie empatyczne, psy wierne, kruki przebiegłe, ale to pszczoły, mimo swoich niewielkich rozmiarów, potrafią dużo dużo więcej.

Umieją się komunikować, są dobre z matematyki, ale i waleczne. Są znakomitymi inżynierami budowy plastrów, a także opiekunkami larw. Sprzątają, karmią, zbierają pyłek i nektar. Produkty, które wytwarzają, mają właściwości odżywcze i lecznicze.

Co ciekawe, pszczoły także tańczą. Ale nie robią tego dla rozrywki, tylko w określonym celu. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku austriacki zoolog Karl von Frisch otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad sposobem komunikowania się pszczół. Dzięki jego uporowi świat dowiedział się, że te zjawiskowe owady nie tylko widzą i rozróżniają kolory, ale także przekazują sobie informacje. I to za pośrednictwem tańca! Dzięki specyficznym ruchom odwłoka pszczoły dowiadują się od swoich koleżanek, gdzie znajduje się pokarm, jaka jest odległość do niego, a nawet czy jest obfity. Każde 75 millisekund wywijania odwłokiem odpowiada 100 metrom odległości od źródła pokarmu.