Ta zbrodnia wstrząsnęła Białymstokiem. Zabił matkę i tydzień mieszkał z jej zwłokami

Ta zbrodnia wstrząsnęła Białymstokiem. 13 lat temu 18-latek o pseudonimie Włochu zamordował matkę i przez tydzień mieszkał z jej zwłokami. Prokuratura oskarżała go również o to, że odbył z nią stosunek. Jednak sąd uniewinnił go od tego zarzutu.