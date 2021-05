Fundacja Technotalenty. Jeszcze przez miesiąc można zgłaszać projekty do konkursu Runda T [zdjęcia]

To jedyna w Polsce północno-wschodniej inicjatywa, która pozwala twórcom i miłośnikom nowych technologii i innowacji spotkać się z inwestorami z całej Polski. Szczegóły Rundy T zaprezentowało podczas wtorkowej (18.05) konferencji online kierownictwo Fundacji Technotalenty, organizatora wydarzenia. Projekty do Rundy T można zgłaszać do 20 czerwca.