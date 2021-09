Tenis stołowy. Dojlidy przed szansą na kolejne punkty w superlidze

Obaj rywale Podlasian na starcie sezonu ponieśli po dwie porażki, podczas gdy Dojlidy, mimo osłabionego brakiem Azjatów składu, odniosły jedno zwycięstwo. Teraz stają przed szansą na powiększenie dorobku punktowego, chociaż znacznie trudniejszy wydaje się mecz z Orliczem. Na razie jednak białostoczanie skupiają się na meczu z Pogonią.

- Rywale mają krajowy skład. Spodziewamy się, że przeciwko nam na pewno wystąpi Bogusław Koszyk, doskonale znany białostockiej publiczności z występów w Dojlidach, a także Adam Dosz oraz Alan Kulczycki. Dosz jest bardzo dobrym zawodnikiem na realia pierwszoligowe. W superlidze gra kolejny sezon i nie można go lekceważyć, bo na pewno stać go na sprawienie niespodzianki. Alan to z kolei zawodnik, którego wypożyczyliśmy do Lęborka przed tym sezonem. Jest mistrzem Polski kadetów - mówi menadżer Dojlid Piotr Anchim.