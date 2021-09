Teatr Dramatyczny wraca do gry. Spektakle będą grane w kilku różnych lokalizacjach

Sezon 2020/2021 był trudny i wymagający, a nadchodzące miesiące będą najprawdopodobniej jeszcze trudniejsze. Mimo tych przeciwności, instytucja jest gotowa do pracy. Już od września odbiorcy mogą się spodziewać wielkiego powrotu popularnych tytułów.

Zaplanowane spektakle będą prezentowane w różnych miejscach Białegostoku, m.in.: w kinie „Ton”, auli Uniwersytetu w Białymstoku (przy ul. Świerkowej), Podlaskim Instytucie Kultury (Spodki) oraz Uniwersyteckim Centrum Kultury (przy ul. Ciołkowskiego).

– Cieszymy się, że mimo remontu Teatr będzie nadal funkcjonować. Co prawda spektakle oraz działalność edukacyjna będą odbywać się w lokalizacjach zastępczych, ale zależy nam na ciągłości pracy. Z tego względu jest to ogromne wyzwanie logistyczne, aby to wszystko jak najlepiej zorganizować. Jesteśmy przekonani, że nasz wysiłek docenią widzowie, którzy mimo utrudnień będą nas odwiedzać i wspierać – mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.