Te fryzury wyszczuplają i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy dodadzą piękna. Zobacz modne cięcia [6.09.2021]

Fryzury dla okrągłej twarzy - sprawdzone i modne

Okrągła twarz nie zawsze oznacza, że jej właścicielka ma nadprogramowe kilogramy! Choć wiele osób tak sądzi, to jednak kształt twarzy nie jest zależny od wagi. Idealnym potwierdzeniem na to jest chociażby Selena Gomez, której figury można pozazdrościć, a mimo to jej twarz ma okrągły kształt. Selena świetnie dobiera sobie fryzury!