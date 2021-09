W środę, na drodze krajowej nr 64 doszło do wypadku. W miejscowości Targonie-Wity kia zderzyła się z renault. Do szpitala trafiła jedna osoba. Według informacji podanych na fanpejdżu Wypadkowe Podlasie sprawcą wypadku był kierowca renault, który miał nie zastosować się do znaku STOP.