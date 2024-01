Tanie maszyny rolnicze do wzięcia od skarbówki. Nowe licytacje w regionie. Jest nawet robot

Tanie maszyny rolnicze do wzięcia od skarbówki. Nowe licytacje w regionie

Ruchomości można oglądać 2 lutego 2024 roku od godziny 9.30 do 10.30 w siedzibie dozoru ruchomości tj. ’’Januszewscy’’ Sp. z o. o. ul. Łomżyńska 25, 19-230 Szczuczyn, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi urzędu skarbowego pod nr telefonu 516-197-154.

Z kolei Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie podaje do publicznej wiadomości, że 22 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Żabiej 7 odbędzie się druga licytacja samochodu osobowego Honda Accord rok produkcji 2004, samochód jest przystosowany do ruchu lewostronnego. Ruchomość można oglądać 22 stycznia 2024 r. od godz. 9:00 do godz. 9:30 w siedzibie Urzędu.

Honda Accord 2004 rok Urząd Skarbowy w Augustowie

W tym przypadku cena wywołania wynosi 1300 zł.