Tanie jedzenie z restauracji w Białymstoku. Aplikacja Too Good To Go pomaga walczyć z marnowaniem jedzenia

"Too Good To Go" to aplikacja, która pozwala kupować dania i produkty za jedną trzecią ceny. Zasady jej działania są proste. Użytkownicy widzą, które restauracje lub sklepy są chętne do oddania nadwyżki żywności. Online kupujemy paczkę z jedzeniem, którą trzeba odebrać w określonym czasie. To, co znajdziemy w pudełku, jest niespodzianką.

Walka z marnowaniem żywności w Białymstoku - aplikacja

W ten sposób każdy może walczyć z marnowaniem żywności i kupić żywność ze sklepu lub restauracji w przystępnej cenie. Do akcji dołączyli m. in. Baristacja, Słodkie Pasje Agi, Mama Thai Bistro, Miejski Młyn, Ciastki Patki -Cukiernia Rzemieślnicza, Maison du Cafe, Viking Point, Fit Cake, Spółdzielnia Bar&Kafe, Kawiarnia Akcent, Zdrowy Smak, Czysta Micha, Duet - domowo i zdrowo, White Bear Coffee, Pizzeria da Augustino, Pizza Majstry oraz sieci Carrefour, Grycan, Costa Coffee, North Fish i BP.