Takich festynów się nie zapomina! Tak bawiliśmy się na świeżym powietrzu w województwie podlaskim w 1999 roku

Festyny w regionie w 1999 roku. Znajdź na zdjęciach ciocię, wujka lub znajomych!

Białegostoku

Suwałk

Bielska Podlaskiego

Hajnówki

Augustowa

Sokółki

To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, jak wtedy bawili się ludzie i w co się ubierali. Może przypadkiem znajdziesz na zdjęciach kogoś znajomego? Jest na to duża szansa, gdyż zdjęć jest naprawdę sporo.

Sprawdź: Najsłynniejsze firmy województwa podlaskiego sprzed lat. Tu się pracowało!