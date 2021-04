Tak wyglądają tereny zielone na osiedlu Skorupy. Rozbite butelki, puste opakowania, szmaty, folie i styropian (wideo, zdjęcia)

Sprzątanie Białegostoku. Puszki, butelki, torebki z psimi odchodami. Takie rzeczy znajdowali podczas społecznego sprzątania miasta (zdjęcia)

- W kilkanaście osób ogarnęliśmy te 100 - 150 metrów brzegu i zajęło nam to godzinę. Zebraliśmy 15 worków śmieci. Bardzo sprawna akcja - cieszy się Paweł Stempniak. To on w zeszłą sobotę zorganizował wspólne sprzątanie rzeki Białej i okolic. Na podobny pomysł wpadła mieszkanka Osiedla Młodych. Edyta Choińska razem ze swoim ośmioletnim synem Erykiem posprzątali Stawy Marczukowskie. Zebrali ponad 3 worki śmieci i wypełnili jeden kosz.