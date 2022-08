Szpitali nie stać na podwyżki. Niektórym w ciągu miesiąca zabraknie nawet 2 mln zł

Pielęgniarki mają zarabiać więcej od 1500 do 1800 zł. Do tego dochodzą jeszcze podwyżki dla innych zawodów medycznych, no i administracji, której co prawda ustawowo wyższych wypłat nie przyznano, ale są rekomendacje: powinni zarabiać więcej. – Nie mamy pieniędzy – rozkłada ręce większość dyrektorów podlaskich szpitali. I to nie tylko – jak się obawiano w środowisku medycznym – tych powiatowych. Kłopoty z zebraniem pieniędzy na wypłaty będą miały i szpitale wojewódzkie, i kliniczny.

Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował bowiem, że nie przekaże szpitalom tzw. pieniędzy znaczonych, które miałyby być przeznaczone tylko i wyłącznie na wypłaty dla określonej grupy pracowników. W zamian podjęto decyzję o zwiększeniu wycen – tak, by to dyrektor decydował, na co przeznacza pieniądze. To również sposób na zmotywowanie medyków to większego zaangażowania w pracę. Bo nowe umowy z NFZ są tak skonstruowane, że im więcej tzw. procedur medycznych zostanie wykonanych, tym większe pieniądze z NFZ szpital otrzyma.