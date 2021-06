Szpital w Łapach ma nową stację dializ, blok operacyjny i poradnie. Zobacz, jak wyglądają inwestycje szpitala! (ZDJĘCIA)

Projekt modernizacji łapskiego szpitala dotyczył też utworzenia i wyposażenia trzech poradni: kardiologicznej, ortopedyczno-urazowej oraz gruźlicy i chorób płuc. W jego ramach zakupiono również sprzęt do pracowni badań nieinwazyjnych serca, gabinetu zabiegowego w zakresie urazowo-ortopedycznym, bloku operacyjnego (w zakresie urazowo-ortopedycznym) oraz sali intensywnej opieki medycznej (na oddziale chorób wewnętrznych i diabetologii).

- Na sali intensywnego nadzoru kardiologicznego w ramach oddziału chorób wewnętrznych mamy cztery łóżka z pełnym wyposażeniem niezbędnym do monitorowania pacjentów. Mamy więc swój mały OIT - cieszy się Urszula Łapińska, która podkreśla, że nowe inwestycje w szpitalu to duży plus dla pacjentów, ale też dla personelu, który będzie pracował w lepszych warunkach.