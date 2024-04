Szkoła ponownie wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia kombajn, FSO Lublin. Ceny spadły. Nie każdy może jednak kupić maszyny

Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku na sprzęt branżowy. Kwietniowa licytacja

To ponowny przetarg ZSR na zbycie starego sprzętu. W odróżnieniu od tego marcowego na liście przetargowej nie ma opryskiwacza Pilmet. Ponadto ceny wywołania niektórych maszyn są mniejsze niż za pierwszym razem.

Przetarg w formie pisemnego składania ofert ma charakter nieograniczony i prowadzony jest przez powołaną komisję do przygotowania, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia przetargu pisemnego.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dyrekcja i kierownictwo Zespołu Szkól Rolniczych w Białymstoku, osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby najbliższe tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności członków komisji przetargowej.

Ofertę należy złożyć na adres siedziby Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-567 Białystok do dnia 16 kwietnia2024 do godz. 12.