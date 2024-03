Szersza współpraca UwB i podlaskiej policji. Rektor UwB i komendant wojewódzki podpisali porozumienie

- Jest to naprawdę historyczny, ważny dla nas moment. Jest to umowa uniwersalna, przyszłościowa, wieloaspektowa, umożliwia współpracę we wszystkich w zasadzie formach, które prawo dopuszcza - podkreślał obecny także na spotkaniu w prorektor ds. rozwoju UwB prof. Jarosław Matwiejuk. - Bez policji nie ma bezpiecznego państwa. Uniwersytet chce współpracować z policją. Chce pomóc rekrutować znakomitych specjalistów. Chce pomagać w każdym innym aspekcie: od nauki poprzez praktykę, wymianę doświadczeń, a także prewencję.