Szczepienia parafialne i podczas meczu Jagiellonii. Zobacz, kiedy i gdzie można zaszczepić się w plenerze (HARMONOGRAM)

Podczas dzisiejszej konferencji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda podlaski przyznał, że do tej pory nie zetknął się z żadnym przypadkiem odmowy wzięcia udziału w akcji szczepień ze strony proboszczów.

- Mamy kalendarz różnego rodzaju inicjatyw - mówił Bohdan Paszkowski. - W najbliższym czasie włączymy do niego 12 uroczystości, podczas których będą prowadzone szczepienia. Będziemy też prowadzić akcje wspólnie z samorządami terytorialnymi. Chcemy docierać z zespołami mobilnymi do różnych miejsc, zwłaszcza do rejonów rolniczych, gdzie punkty stacjonarne są bardziej oddalone i obserwujemy tam mniejszą mobilizację do szczepień.