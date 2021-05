Święty Ogień jest już w Polsce. Wkrótce trafi do podlaskich wiernych (zdjęcia)

- Pragnę szczególnie złożyć podziękowania zarządowi, za to, że znaleźliście możliwości okazania pomocy, pokrycia kosztów transportu świętego ognia. Na terenie Podlaskiego pan ma dużo wyznawców prawosławia. I myślę, że dzisiaj łączą się z nami i wspominają pana – mówił Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego kierując swoje słowa do marszałka Artura Kosickiego.

- Wiemy jak ważne jest to wydarzenie dla wiernych Kościoła Prawosławnego, których wielu wyznawców mieszka właśnie w województwie podlaskim. Po raz kolejny to wydarzenie odbyło się w czasie pandemii, ale wierzę, że światło Ognia Świętego da wszystkim wiernym nadzieję na przyszłość i pozwoli jeszcze lepiej kultywować tradycję – mówił Artur Kosicki.

Adam Kwiatkowski podkreślił, że Polska była jedną z 11 delegacji, które przybyły do Ziemi Świętej po mistyczny ogień.

- Wszyscy powinniśmy być dumni, że jednym z tych państw jest Polska. Dzięki wsparciu pana prezydenta Andrzeja Dudy, dzięki wsparciu władz województwa podlaskiego, po raz kolejny Święty Ogień dociera właśnie po to, by spalać to zło i wprowadzać dobro. To jest takie przesłanie i to jest to, co nam towarzyszy w tych działaniach, w których wspieramy akcję sprowadzania Świętego Ognia w trudnych czasach pandemii.