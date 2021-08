Świdry-Dobrzyce. Wypadek na DK61. Autokar potrącił łosia

W środę, o godz. 5.38, podlascy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na drodze krajowej nr 61 doszło do wypadku. W rejonie miejscowości Świdry-Dobrzyce na nitce do Szczuczyna autokar potrącił łosia. Zwierzą padło, ale pasażerom nic się nie stało. Przesiedli się do innego autokaru. Utrudnienia w miejscu zdarzenia trwały do godz. 6.15.

