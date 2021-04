Światowy Dzień Ziemi 2021. Dowiedz się, jak zadbać o naszą planetę

Dzień Ziemi po raz pierwszy był obchodzony w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Kilkanaście lat później, w 1990 roku, już 200 milionów obywateli 141 państw wzięło udział w obchodach tego dnia, włączyła się również Polska. Z roku na rok akcja zaczęła przybierać na sile. Obecnie około 190 krajów bierze udział w Światowym Dniu Ziemi. Wyjątkowe święto ma uświadamiać obywatelom na całym świecie, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Jego celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie i zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla naszego środowiska. Jest to również czas żeby pochylić się nad losem naszej planety i nagłośnić globalne problemy. Należy pamiętać, że każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi, więc powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan.

W dzisiejszych czasach dbanie o naszą planetę jest szczególnie ważne

Wszystkie zagrożenia ekologiczne, z którymi zmaga się współczesny świat spowodowane są działalnością człowieka. Im większy przyrost naturalny, tym większe są potrzeby człowieka i cywilizacji. Zaspokojenie tych potrzeb wiąże się degradacją środowiska. Jednym z podstawowych problemów jest zanieczyszczenie powietrza. Szkodliwe substancje, które przedostają się potem do atmosfery pochodzą z przemysłu chemicznego i spalin samochodowych. W Polsce powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczone smogiem. Dodatkowym problemem są zmiany klimatyczne. Amerykańscy naukowcy z NOAA wykazali, że w latach 2011-2020 r. średnie temperatury na świecie były najwyższe co najmniej od początku naszej ery, a wszystkie 10 najcieplejszych lat w historii wystąpiło w ostatnich 16 latach. Może nie tak aktualnym zagrożeniem, ale na pewno takim które może pojawić się w przyszłości, jest deficyt wody pitnej. Zasoby bezpiecznej do picia wody kurczą się błyskawicznie, podczas gdy na Ziemi jest coraz więcej ludzi, którzy mają coraz większe potrzeby. Dlatego ważne jest, by wodę oszczędzać. Światowy Dzień Ziemi to szczególnie ważne święto, bo zmusza nas do refleksji nad kondycją naszej planety.