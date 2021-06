Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi w centrum krwiodawstwa w Białymstoku. Liczba donacji krwi w RCKiK spadła tylko o procent Jakub Sadkowski

- Serdeczne życzenia zdrowia i satysfakcji z bycia krwiodawcą, z ratowania życia ludzkiego na co dzień. Dzisiejszy dzień jest okazją, żeby zwrócić uwagę na to, że krwiodawcy są osobami szczególnymi w naszym społeczeństwie, zasługującymi na ogromny szacunek i uznanie na co dzień, również w tych dniach, w których nie oddają krwi, a sami czasem potrzebują pomocy - mówił prof. dr hab. Piotr Marek Radziwon, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (RCKiK). 14 czerwca przed białostockim centrum krwiodawstwa odbyła się konferencja związana ze Światowym Dniem Honorowego Dawcy Krwi.