Świąteczne smaki w restauracji Regiment: Szefowie kuchni ugotują, by pomóc Tymkowi

Powikłania w czasie porodu sprawiły, że 15-miesięczny dziś Tymek z Białegostoku cierpi na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe spastyczne. Upór i miłość jego mamy sprawiają, że chłopiec ma coraz więcej siły, zaczął nawet samodzielnie jeść. Każdy sukces okupiony jest jednak ciężką pracą podczas rehabilitacji. I choć mama wciąż ćwiczy z nim w domu, to największe efekty daje rehabilitacja ze specjalistą. Na to jednak potrzebne są fundusze, a te rodzinie z chorym dzieckiem trudno jest zebrać.

Z pomocą przyszła nieformalna grupa „Szefowie po godzinach”, skupiająca białostockich szefów kuchni. Kilka miesięcy temu pomogli zebrać pieniądze dziecku z autyzmem, teraz zaangażowali się w pomoc Tymkowi.

– Zapraszamy do restauracji Regiment przy hotelu Traugutta3 już 6 grudnia. Ugotujemy to, co sami najbardziej lubimy jeść na święta