Suszarnia czy graciarnia? Konflikt sąsiedzki na Bohaterów Getta

Aby móc regularnie korzystać z suszarni kobieta dorobiła sobie klucz. Wkrótce państwo mieszkający pod numerem 27 podjęli kolejną próbę przekonania sąsiadki do udostępnienia im całego pomieszczenia.

- Próbowaliśmy dojść do kompromisu, bo nie byliśmy przeciwni temu żeby oni tam coś sobie kładli, tylko żeby nam też udostępnili suszarnię, bo to jest powierzchnia wspólna, tamci państwo się na to nie zgodzili. Jakim cudem my mamy iść na ugodę jak oni w żadnym stopniu nie chcą się z nami porozumieć. Tym bardziej, że to jest suszarnia, a nie magazyn. Mogą korzystać z garażu czy piwnicy - opowiada Mariusz S.