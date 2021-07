Supraśl. Przyduchy już nie ma, ale kąpielisko pozostaje zamknięte. Otwarcie najwcześniej w poniedziałek

Spadek temperatury, obfite deszcze, a także pomoc strażaków przyczyniły się do poprawy sytuacji z przyduchą na rzece Supraśl. Niestety straty w przyrodzie są bardzo duże.

- To jest tragedia. Podejrzewam, że będzie potrzebne kilka lat, aby fauna i flora powróciły do stanu sprzed przyduchy. Straty są olbrzymie. Padły tony ryb. W związku z unoszącym się fetorem trudno było nawet zbliżyć się do rzeki - mówi Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.